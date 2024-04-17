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ПАРЄ закликала визнати нелегітимність Путіна як президента, а РПЦ назвала інструментом російського впливу

Російські нафтопереробні заводи Асамблея вважає законними військовими цілями.

ПАРЄ закликала визнати нелегітимність Путіна як президента, а РПЦ назвала інструментом російського впливу
Засідання ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо смерті російського політика Олексія Навального, у якій назвала Володимира Путіна нелегітимним президентом РФ.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

"В цій резолюції ПАРЄ чітко зазначила, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу", - зазначила Кравчук.

ПАРЄ закликала:

  • офіційно визнати нелегітимність Путіна, оскільки поправки до російської конституції, прийняті в липні 2020 року, визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю. Ці поправки дозволяють російському диктаторові залишатися на посаді до 2036 року;
  • посилити режим санкцій проти Росії як держави-спонсора тероризму, а також проти режиму Лукашенка в Білорусі;
  • визнати Російську православну церкву як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів, а також ставитися до патріарха Кирила та російської православної ієрархії як до продовження неоімперської ідеології «русского міра»;
  • створити міжнародний механізм компенсації жертвам російської агресії проти України, до якого мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії проти України;
  • забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених в РФ, зокрема українські політв'язні, які незаконно утримуються в російських в'язницях з 2014 року, а також українські військовополонені. 

"Окрім того, Асамблея підкреслила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, російські нафтопереробні заводи повинні вважатися законними цілями військових атак", - повідомила депутатка.

Крім того, ПАРЄ також закликала США як державу-спостерігача при Раді Європи забезпечити, щоб законопроєкт Сенату про допомогу Україні, був винесений на голосування без подальших затримок або в інший спосіб санкціонувати надання необхідної військової та іншої допомоги Києву.

Також до резолюції внесли правки, які стосуються колонізованих народів Росії.

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