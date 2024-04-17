Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто. Критики вважають, що законопроєкт є аналогом прийнятого у 2012 році в Росії законодавства про “іноземних агентів”.

Парламент Грузії затвердив у першому читанні закон про “іноагентів” – законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, повідомляє “Эхо Кавказа”.

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту.

Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.

Критики вважають, що законопроєкт є аналогом прийнятого у 2012 році в Росії законодавства про “іноземних агентів”. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у представленого законопроєкту немає.

Відповідно до грузинського законопроєкту, організаціями, які проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є “іноземна сила”.

Неурядові організації та ЗМІ зобов'язані самі звернутися через Будинок юстиції до Національного агентства публічного реєстру із заявою про реєстрацію як організації, яка проводить інтереси іноземної сили.

Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 25 000 ларі.

У разі, якщо організація не усуне упущення в документах, їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі; за повторне порушення – 20 тисяч ларі.

Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для “виявлення організації, яка проводить інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги” закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом.