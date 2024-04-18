У Брюсселі стартує другий день саміту лідерів Євросоюзу. Каллас закликала підтримувати Україну, Туск розкритикував Європу

У Брюсселі відбувається другий день саміту лідерів Євросоюзу. Сьогоднішні обговорення Євроради присвячені економіці, пише The Guardian.

Польський прем'єр-міністр перед самітом розкритикував Європу за прірву між її риторикою та діями. Дональд Туск сказав, що "якби всі слова, сказані в останні роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було б замінити на кулі та ракетні установки, Європа стала б найсильнішою у світі".

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 18, 2024

З закликом збільшити допомогу Україні виступила естонська прем'єрка Кая Каллас.

"Моє послання лідерам ЄС: давайте продемонструємо волю перемогти російську агресію. Успіх Ізраїлю в перехопленні атаки Ірану свідчить про силу співпраці та допомоги з боку партнерів. Це також має нагадувати нам про допомогу Україні. Вони щодня зазнають обстрілів безпілотників і ракет", – сказала вона.

Президент Євроради Шарль Мішель висловив оптимізм щодо очікуваного результату саміту.

"Я оптимістично налаштований, що ми домовимося про амбітні висновки. Нам потрібно запровадити нову угоду про конкурентоспроможність, це мета", – сказав він.