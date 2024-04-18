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У Брюсселі стартує другий день саміту лідерів Євросоюзу. Каллас закликала підтримувати Україну, Туск розкритикував Європу

Сьогоднішні обговорення присвятять економічним питанням. 

У Брюсселі стартує другий день саміту лідерів Євросоюзу. Каллас закликала підтримувати Україну, Туск розкритикував Європу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Брюсселі відбувається другий день саміту лідерів Євросоюзу. Сьогоднішні обговорення Євроради присвячені економіці, пише The Guardian

Польський прем'єр-міністр перед самітом розкритикував Європу за прірву між її риторикою та діями. Дональд Туск сказав, що "якби всі слова, сказані в останні роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було б замінити на кулі та ракетні установки, Європа стала б найсильнішою у світі".

З закликом збільшити допомогу Україні виступила естонська прем'єрка Кая Каллас

"Моє послання лідерам ЄС: давайте продемонструємо волю перемогти російську агресію. Успіх Ізраїлю в перехопленні атаки Ірану свідчить про силу співпраці та допомоги з боку партнерів. Це також має нагадувати нам про допомогу Україні. Вони щодня зазнають обстрілів безпілотників і ракет", – сказала вона.

Президент Євроради Шарль Мішель висловив оптимізм щодо очікуваного результату саміту.

"Я оптимістично налаштований, що ми домовимося про амбітні висновки. Нам потрібно запровадити нову угоду про конкурентоспроможність, це мета", – сказав він.

  • Учора в Брюсселі відбувся перший день саміту Євроради. Мішель сказав, що військова допомога Україні – це "не питання місяців, це питання днів і тижнів". Президент Євроради підкреслив: ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте "цього недостатньо", особливо щодо систем протиповітряної оборони.
  • Звертався до лідерів ЄС і президент України Володимир Зеленський, який наголосив на потребі в ППО на тлі російського удару по Чернігову. Згідно з повідомленням на сайті президента, Зеленський проінформував про загрозу атомних станцій та мереж розподілу. Це можна зупинити тільки силою ППО – конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Також потрібна зброя для військових. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. "Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються. Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози", – сказав Зеленський.
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