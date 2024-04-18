Lufthansa оголосила про продовження призупинення польотів до Ірану та Лівану

Німецька авіакомпанія Lufthansa уникатиме повітряного простору Ірану після атак на Ізраїль у вихідні.
Про це повідомляє CNN.
Через ситуацію з безпекою в регіоні Lufthansa продовжила призупинення польотів до столиць Ірану та Лівану.
Рейси в Тегеран і Бейрут залишатимуться скасованими до 30 квітня включно.
"Lufthansa Group постійно відстежує та оцінює ситуацію з безпекою на Близькому Сході та перебуває в тісному контакті з владою", - наголосили в авіакомпанії.
- Lufthansa ще з початку квітня припинила сполучення з Тегераном. Усі рейси до чи з іранської столиці були скасовані на тлі загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході.
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У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники і крилаті ракети.
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Згодом стало відомо, що загальна кількість іранських цілей сягнула 300, частину дронів змогли перехопити американські та ізраїльські військові.