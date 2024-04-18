Рейси в Тегеран і Бейрут залишатимуться скасованими до 30 квітня включно.

Lufthansa оголосила про продовження призупинення польотів до Ірану та Лівану

Німецька авіакомпанія Lufthansa уникатиме повітряного простору Ірану після атак на Ізраїль у вихідні.

Про це повідомляє CNN.

Через ситуацію з безпекою в регіоні Lufthansa продовжила призупинення польотів до столиць Ірану та Лівану.

Рейси в Тегеран і Бейрут залишатимуться скасованими до 30 квітня включно.

"Lufthansa Group постійно відстежує та оцінює ситуацію з безпекою на Близькому Сході та перебуває в тісному контакті з владою", - наголосили в авіакомпанії.