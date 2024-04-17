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Швейцарія не приєднається до міжнародної групи, яка відстежує і арештовує активи олігархів РФ

Цю пропозицію не підтримала нижня палата парламенту країни.

Швейцарія не приєднається до міжнародної групи, яка відстежує і арештовує активи олігархів РФ
Парламент Швейцарії
Фото: EPA

17 квітня Національна рада Швейцарії не підтримала пропозицію про приєднання до міжнародної робочої групи (REPO), яка відстежує і арештовує активи олігархів РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Цю ініціативу запропонувала партія "Зелених", у березні її підтримав комітет із питань зовнішньої політики Національної ради. Але на пленарному засіданні пропозиція набрала лише 80 голосів, 101 парламентар висловився проти. До того ж, раніше негативно оцінив пропозицію уряд.

Прихильники ідеї приєднання Швейцарії до REPO наголошували: якщо країна не постачає зброю Києву, то має приєднатися до групи для конфіскації російських активів. Депутатка від "Зелених" Франциска Райзер повідомила, що фінансові та товарні ринки Швейцарії привабливі для російських коштів, а в місцевих банках, за оцінками, зберігається від 165 до 220 мільярдів доларів.

При цьому Швейцарія наразі заморозила лише близько 8,2 мільярда доларів.

  • Як відомо, REPO створили у березні 2022 року країни "Групи семи", ЄС та Австралія. Наразі до неї не приєдналася жодна інша держава.
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