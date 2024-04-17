Окупанти скинули авіабомби на село в Куп'янському районі

Під обстрілами опинилося село Кіндрашівка Купʼянського району.

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Армія РФ завдала авіаударів по селу Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, 17 квітня приблизно о 15:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по с. Кіндрашівка Купʼянського району.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та будівлі сільськогосподарського підприємства. Без постраждалих.

Фото: прокуратура Харківської області

За попередніми даними, окупанти скинули на населений пункт авіабомби.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).