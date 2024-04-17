Окупанти пошкодили місцеву лікарню та інфраструктурний об'єкт.

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Впродовж дня російська армія атакувала громади Нікопольського району Дніпропетровщини 13-ма безпілотниками і 4 рази артилерією.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, інфраструктурний об'єкт, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, 4 гаражі й стільки ж авто. Понівечені теплиці та парники. Газогони і лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак

"По Синельниківському району агресор вгатив ракетою. Знищив приватну оселю, ще 3 – пошкодив. Побиті 4 господарські споруди, 5 машин, газопровід", — ідеться у повідомленні.