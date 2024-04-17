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Удар по військовому аеродромі в Джанкої: пошкоджена установка С-400

Відомі наслідки удару по аеродрому в Джанкої.

Удар по військовому аеродромі в Джанкої: пошкоджена установка С-400
Фото: ЕРА/UPG

Уночі 17 квітня в окупованому Джанкої у Криму на військовому аеродромі пролунали вибухи. За інформацією кримських партизанів, відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у Telegram.

Як повідомляють в "АТЕШ", внаслідок удару уражено новітній комплекс С-400, зокрема, вибухнула пускова установка та пошкоджені інші машини комплексу.

"Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", — ідеться в повідомленні.

Також відомо про серйозне ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО четвертої армії Повітряно-космічних сил РФ.

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