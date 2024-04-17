Якщо США дозволять Росії перемогти Україну, НАТО майже неминуче доведеться захищати Балтію, − ISW

Вашингтон має лише два варіанти дій щодо війни РФ, третього немає, зазначають дослідники.

Сполучені Штати мають сьогодні лише два реальні вибори щодо війни Росії проти України, заявили в американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вашингтон може швидко відновити надання військової допомоги, щоб дозволити Україні стабілізувати лінію фронту поблизу нинішніх місць розташування.

Другий варіант − дозволити росіянам перемогти українських військових і просунутися до кордонів НАТО від Чорного моря до центральної Польщі.

Третього варіанту немає.

“Ризики російського нападу на НАТО в найближчому майбутньому різко зростуть, якщо США дозволять Росії перемогти Україну зараз, і проблема захисту держав Балтії, зокрема, може стати майже нездоланною. Ці довгострокові ризики та витрати значно перевищують короткострокову ціну відновлення допомоги Україні”, − зазначають дослідники.

Перемога Росії в Україні мала б руйнівні наслідки для захисту НАТО. З іншого боку, український успіх, навіть якщо Україна просто утримає лінії фронту приблизно там, де вони є, зробить успішну атаку Росії на Польщу чи країни Балтії набагато складнішою та ризикованішою. Це значно посилить здатність НАТО стримувати та захищатися від майбутньої російської агресії.

Дві карти, наведені нижче, ілюструють переваги, які Росія отримала б, перемігши Україну, і ті, які НАТО отримає, допомагаючи Україні утримувати лінію або відштовхувати росіян далі на схід і південь.