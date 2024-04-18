На Харківщині затримали водія автобуса, який під час окупації возив росіян на ротацію до Бєлгорода

Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Служба безпеки України заявила, що затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з РФ у період боїв за Харків.

Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.

Також він перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань РФ, які воювали на передовій під Харковом.

Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Нещодавно суд засудив колаборантку з Харківщини до 11 років тюрми з конфіскацією майна. Також жінка позбавлена права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.