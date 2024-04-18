У ГУР прокоментували атаки по аеродрому у Джанкої: "Це серйозний врожай"

Внаслідок атаки по військовому аеродрому в окупованому місті Джанкой у Криму знищені пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та уражені літаки армії РФ.
Про це в етері "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Юсов назвав операцію важливою і масштабною і додав, що більш детальна інформація щодо уражень буде оприлюднена пізніше.
"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України", - зазначив він.
"Джанкой" - військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.
- 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.