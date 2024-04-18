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У ГУР прокоментували атаки по аеродрому у Джанкої: "Це серйозний врожай"

Є знищені радіолокаційні системи, а також є інформація про уражені літаки особового складу.

У ГУР прокоментували атаки по аеродрому у Джанкої: "Це серйозний врожай"
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Внаслідок атаки по військовому аеродрому в окупованому місті Джанкой у Криму знищені пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та уражені літаки армії РФ.

Про це в етері "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов назвав операцію важливою і масштабною і додав, що більш детальна інформація щодо уражень буде оприлюднена пізніше.

"Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України", - зазначив він.

"Джанкой" - військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.

  • 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.
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