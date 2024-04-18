З початку повномасштабнох війни Росія вже втратила майже 457 000 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила майже 457 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 456960 (+910)

танків - 7196 (+3)

бойових броньованих машин - 13835 (+8)

артилерійських систем - 11637 (+13)

РСЗВ - 1046 (+0)

засоби ППО - 760 (+0)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5)

крилаті ракети - 2093 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31)

спеціальна техніка - 1915 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.