За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила майже 457 000 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 456960 (+910)
- танків - 7196 (+3)
- бойових броньованих машин - 13835 (+8)
- артилерійських систем - 11637 (+13)
- РСЗВ - 1046 (+0)
- засоби ППО - 760 (+0)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5)
- крилаті ракети - 2093 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31)
- спеціальна техніка - 1915 (+5).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.