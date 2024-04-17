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Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини

Про постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляють.

Сьогодні, 17 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 39 вибухів. 

По Великописарівській та Юнаківській громадам армія РФ била з мінометів.

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Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, а Краснопільську - дронами.

Есманьську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Білопільську - зі стрілецької зброї.

Крім того, по Ямпільській громаді росіяни завдали ударів КАБами.

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