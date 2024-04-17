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Від початку року ворог обстріляв Сумщину понад чотири тисячі разів, — Клименко

За весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 тисяч.

Від початку року ворог обстріляв Сумщину понад чотири тисячі разів, — Клименко
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав прикордонні населені пункти Сумської області, які постійно перебувають під ворожим обстрілом. Загалом від початку 2024 року ворог обстріляв регіон понад 4 тисячі разів.

Про візит на Сумщину Ігор Клименко написав у Telegram.

"Сумщина. Регіон, який межує з країною-терористом. Сьогодні провів насичений день у цій області. Відвідав прикордонні громади, які систематично піддаються обстрілам, зустрівся з нацгвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками, місцевою владою", — пише Клименко.

За словами міністра МВС, від початку 2024-го Сумщину понад 4 тисячі разів обстрілював ворог. Для розуміння: за весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 тисяч.

Він також провів кілька оперативних нарад із керівництвом поліції та ДСНС Сумської області, сторони обговорили алгоритм дій під час обстрілу, евакуації цивільних, забезпечення засобами захисту та технікою. 

З командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби Клименко обговорив оперативну ситуацію в регіоні, реагування на дії ворога та положення на кордоні.

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