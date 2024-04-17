У Чернігові 18 квітня оголосили Днем жалоби

Сьогодні вранці Росія завдала ракетних ударів по Чернігову. Загинули 16 цивільних.

Завтра, 18 квітня, у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Він повідомив, що 18 квітня у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту 17 квітня.

"18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження", — ідеться у повідомленні.