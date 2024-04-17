У Чернігові 18 квітня оголосили Днем жалоби

Завтра, 18 квітня, у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.
Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.
Він повідомив, що 18 квітня у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту 17 квітня.
"18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження", — ідеться у повідомленні.
- Росія вдарила по Чернігову. Щонайменше 16 людей загинули, відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.