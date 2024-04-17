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У Чернігові 18 квітня оголосили Днем жалоби

Сьогодні вранці Росія завдала ракетних ударів по Чернігову. Загинули 16 цивільних.

У Чернігові 18 квітня оголосили Днем жалоби
Наслідки обстрілу Чернігова, 17 квітня 2024
Фото: ДСНС

Завтра, 18 квітня, у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. 

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Він повідомив, що 18 квітня у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту 17 квітня.

"18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження", — ідеться у повідомленні.

  • Росія вдарила по Чернігову. Щонайменше 16 людей загинули, відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.
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