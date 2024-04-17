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Після удару по Чернігову місцеві вишикувалися у чергу, щоб здати кров потерпілим

Після удару Росії по Чернігову місцеві відгукнулися і прийшли до обласного центру крові, аби стати донорами. Упродовж години біля закладу сотні охочих здати кров вишикувалися у чергу.

Після удару по Чернігову місцеві вишикувалися у чергу, щоб здати кров потерпілим
Скріншот із відео: черги на донорство крові після атаки на Чернігів 17 квітня 2024 року
Фото: Новини Чернігів

Про це повідомляє Український центр трансплант-координації та місцевий телеканал “Новий Чернігів”.

Тут критично не вистачало запасів крові з негативним резус-фактором. Наприклад, донорка Майя приїхала, щойно минула ракетна небезпека: “Я не перший раз здаю кров, але сьогодні після трагедії я вирішила відразу їхати і здавати кров. Це єдине, чим я можу допомогти в цій ситуації”.

Донорка Майя прийшла здавати кров одразу після удару по Чернігову, 17 квітня 2024 року
Фото: Скріншот із сюжету телеканалу "Новий Чернігів"
Донорка Майя прийшла здавати кров одразу після удару по Чернігову, 17 квітня 2024 року

Інша донорка Наталія була на роботі, коли почули вибухи: "Коли відмінили небезпеку повітряну, зразу прийшла на здачу крові. Це найменше, що можу зробити”.

Уже опівдні центр крові на офіційній сторінці подякував усім чернігівцям і повідомив, що донорської крові достатньо, а її запаси поповнено.

Директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька розповіла, хоча наразі компонентів і вистачає, проте банк крові має поповнюватися постійно. А тому вони чекають містян впродовж наступних днів.

Нагадаємо, що Росія зранку 17 квітня вдарила по Чернігову. Щонайменше 14 людей загинули, понад 60 поранені – це дані станом на 13:46, наведені Національною поліцією. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція. 

Відомо про 61 поранену людину, з яких троє – діти. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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