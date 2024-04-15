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На випадок блекаутів медзаклади мають понад 11 000 генераторів, – МОЗ

Заклади охорони здоров’я України мають майже 11 200 генераторів на випадок відключень електроенергії, і отрмають ще 52 потужні генератори.

На випадок блекаутів медзаклади мають понад 11 000 генераторів, – МОЗ
Фото: ОПУ

Про це повідомляє МОЗ.

52 генератори будуть потужністю від 18 до 240 квт для повноцінної та безперебійної роботи на випадок блекаутів.

У разі аварійного відключення електроенергії генератори спрацьовуватимуть автоматично та постачатимуть напругу в мережу, тож медзаклади зможуть продовжувати надавати медпослуги за будь-яких умов.

Це обладнання закуплене у межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку "Екстрене реагування на Сovid-19 та вакцинація в Україні".

Ці генератори будуть розподілені до дев’яти областей: Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької.Мова про лікарні, центри сімейної медицини тощо.

Нагадаємо, що в етері телемаратону міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що треба бути готовими до різних сценаріїв.

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