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«Зворотна вакцинологія»: нове дослідження розповідає, як вчені визначають ефективність вакцин ще на ранніх етапах розробки

Нове дослідження розповідає, як науковці використовують метод «зворотної вакцинології», щоб визначати та відбврати ефективні вакцини ще на ранніх етапах розробки.

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Npj Vaccines, повідомляє науковий портал медичних новин.

Цей метод дає можливість визначати силу імунної відповіді, яка корелює із захистом проти інфекційного захворювання, що викликає вакцина ще на ранніх стадіях розробки, до початку клінічних досліджень вакцин проти антибіотикорезистентних бактерій. 

Якщо коротко — наскільки вакцина здатна викликати відповідь організму і формувати імунітет до конкретної інфекції.

За словами авторів, це дозволить заощадити час та запобігти створенню менш ефективних вакцин, збереже гроші, що використовують при їх розробці.

Зараз у випадку зі стійкими до антимікробних препаратів бактеріями розробка вакцин ускладнюється ще й недостатньою інформацією про відповідність імунної відповіді захисту.

Нова парадигма розробки вакцини вимагає, аби дані про її ефективність та імунні відповіді генерувалися ще на ранніх стадіях вивчення.

Метод «зворотної вакцинології» так назвали тому, що інформацію для розробки вчені отримують від людей з територій, які мають високий рівень захворюваності на стійкі до антимікробних препаратів патогенні інфекції, а не від тих здорових людей, які врешті отримають щеплення.

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