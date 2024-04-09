Вечір. Мені з дворічною донькою потрібно на потяг. Викликаю таксі з автокріслом до передмістя Києва, у Вишгород. Bolt, Uklon , майже година пошуків, з підвищенням ціни — без шансів. З важким рюкзаком і дитиною йду на маршрутку в надії, що так доїдемо до Києва, а там уже викличу бажане. Дивлюся в застосунках, як іде пошук машини — знову марно. Донька боїться метро, тож викликаю звичайне таксі. Без автокрісла.

Фото: 626taxi.com.ua Залізничний вокзал у Києві

Воно приїжджає за дві (!) хвилини. Водія все влаштовує, і дитина в мене на руках доїжджає до вокзалу. Якби це був одиничний випадок, я списала б на невдалий день. Але за два роки батьківства вдалося викликати машину з автокріслом аж один раз. Коли не міг відвезти чоловік на нашій, мусила їздити з дитиною без автокрісла.

Такий самий досвід у багатьох респондентів, які відгукнулися на моє питання в закритій фейсбук-спільноті «Доказові батьки» на понад 100 000 учасників. Ось лише декілька відповідей:

«Раніше без проблем було викликати в Uklon. Зараз «шукає водія» і не знаходить. Хоча машин поряд безліч. Писала скаргу на їхню гарячу лінію. Суха відписка — дякуємо за звернення. Львів».

«За два роки життя дитини жодного разу не знайшла таксі з автокріслом».

«Я думаю, ця функція (з автокріслом. — LB.ua) для галочки. Викликала, а замість крісла була подушка».

«У Львові викликала з автокріслом, чекала більше години. З 4-річкою не хотіли брати водії без крісла навіть за подвійну оплату, бо штрафують водіїв. У Миколаєві викликала звичайне, бо треба було швидко їхати після обстрілу, вибачилася перед водієм, що з дитиною та не вказала це, то водій дивився на мене круглими очима і сказав, що вперше чує, що бувають таксі з дитячими автокріслами».

Чому така проблема їздити без автокрісла?

За даними ВООЗ, дитячі крісла в авто зменшують імовірність смерті немовлят приблизно на 70 %, дітей — на 54–80 %. Травми внаслідок ДТП входять у рейтинг десяти основних причин смертності в усьому світі для всіх вікових груп (дані СDC) і є основною причиною смерті дітей і молоді 5–29 років.

Нехтування ременями безпеки й дитячими утримувальними системами ВООЗ називає факторами ризику, що призводять до високого рівня смертності й травматизму на дорогах.

А якщо ви подивитеся краш-тести, що буває з дітьми без автокрісел під час ДТП, бажання возити їх так миттєво відвалиться.

Якщо думаєте, що під час зіткнення вдасться втримати дитину на руках, то ось коментар однієї мами, Катерини: «Були ми в числі тих, хто лише одного разу виїхав без крісла й саме тоді потрапив у ДТП. Здавалося, я так міцно тримала свою малишку, але в момент зіткнення вона вискочила з моїх рук і полетіла. У мене перед очима досі картина, як донька летить, а я намагаюсь її впіймати і все ніяк. На щастя, для такого випадку все завершилось максимально добре, але нікому не побажаю пережити подібне. Тепер без крісла ми нікуди».

Про важливість автокрісел для дітей пишуть роками різні фахівці. Зокрема, педіатри. Наприклад, засновниця мережі центрів «Педіатрія з любов’ю» Лідія Бабич ще у 2021 році зазначала:

Дитина має найменшу масу тіла. Тому при зіткненні перша буде летіти по салону, вибиваючи головою скло. Або отримуючи смертельні травми. Тіло дорослого і крісло затискають дитину, яка опиняється посередині, як у бутерброді. — Лідія Бабич

Скільки дітей у нас травмується і гине внаслідок ДТП без автокрісла? Такі дані в Україні не збирає ні система охорони здоров’я, ні поліція. Так відповіли в Центрі громадського здоров’я МОЗ і Нацполіції на запит LB.ua. Тобто ми не знаємо, скільки дітей постраждали саме через порушення правил безпечної поїздки в авто.

Та є в Нацполіції статистика загалом ДТП за участю неповнолітніх. У середньому за рік таких стається понад 3600. Через це гине в середньому 141 дитина, травм зазнають 4000.

ДТП в Україні за участю неповнолітніх:

2017 рік — 4135 ДТП, 175 загиблих дітей і 4483 травмованих;

2018 рік — 3739 ДТП, 176 загиблих дітей і 4059 травмованих;

2019 рік — 3903 ДТП, 164 загиблі дитини й 4435 травмованих;

2020 рік — 3574 ДТП, 168 загиблих дітей і 3957 травмованих;

2021 рік — 3691 ДТП, 193 загиблі дитини й 4160 травмованих;

2022 рік — 2625 ДТП, 125 загиблих дітей і 2978 травмованих;

2023 рік — 3964 ДТП, 171 загибла дитина й 4538 травмованих.

Фото: skycabs.com.au

То держава якось регулює безпеку дітей чи ні?

Юрист Центру демократії та верховенства права Іван П’ятак пояснює: Правила дорожнього руху (п.21.11) забороняють перевозити дітей зростом до 150 см у транспорті без дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути ременями безпеки.

Винятком є транспорт, що здійснює пасажирські автобусні перевезення, і спеціалізовані авто на кшталт швидкої, ДСНС тощо під час невідкладного службового завдання.

Тобто таксі теж має перевозити дітей у кріслі, пояснює юрист. Оскільки виняток його не стосується — у ньому мова про автомобілі, де є більше ніж дев’ять місць для сидіння.

«А за пп. 14 п. 150 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, водій таксі зобов'язаний виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху й правил технічної експлуатації транспортного засобу. Тому зобов’язаний виконувати Правила щодо дитячих утримуючих систем при перевезенні дітей зростом менш ніж 150 см».

Але велике питання, чи всі авто, які їздять як таксі, мають на це ліцензію. Бо хто не має, той таксі юридично не вважається, хоч і заробляє на цьому.

«Коли тільки вийшла постанова про штрафи без автокрісла, таксі легко було викликати. А зараз просто нереально», — написала одна мама.

Мова про закон 2019 року, який встановив штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Тоді справді була хвиля уваги до безпеки дітей на дорозі.

Наприклад, того ж року Uklon ввів послугу «Їду з дитиною». А на початку 2020-го опцію Kids з автокріслом оголосив Bolt. Та на практиці у 2024 році ці функції не працюють так, як мали б.

Фото: hmarochos.kiev.ua/ Правильно зафіксоване автокрісло для діток вагою 15–25 кг

Чому? Uklon, Bolt й Uber у відповідях суголосні. Водії цих сервісів — фрилансери. Тобто самі обирають замовлення. І якщо водій не хоче користуватися автокріслом і возити дітей, то не буде.

В Uklon розповіли, що рейтинг драйвера для поїздок класу «Дитячий» у них має бути від 4,9, кількість замовлень — від 100, тобто це людина з великим досвідом роботи в сервісі.

«Через високі вимоги кількість драйверів, які можуть виконувати замовлення класу «Дитячий», зменшується. Для поїздок класу «Дитячий» авто має бути оснащене бустером чи дитячим кріслом. Правдивість зазначених даних про наявність бустера чи дитячого крісла у застосунку — відповідальність партнера», — зазначили LB.ua в Uklon.

Якщо надходить скарга про відсутність умов для безпечного перевезення дитини, відділ контролю якості блокує драйверові доступ до виконання замовлень класу «Дитячий».

У Bolt зареєстровані сотні тисяч водіїв, але автокрісла є лише в кількохсот із них, розповіли LB.ua у компанії. Належать вони водіям або автопаркам. І тільки такі машини можуть перевозити категорію Kids.

Якщо є скарга, що водій перестав користуватись автокріслом чи воно було поламане тощо, драйвера перевірять. І можуть закрити йому доступ до поїздок з дітьми.

У Bolt зауважують, що ціна поїздок у Kids трохи вища за стандартну, такі водії мають загалом більшу кількість замовлень завдяки Kids, відповідно й кращі заробітки.

Фото: Alexander Grey /Unplash

Наразі Kids від Bolt є у Києві та Львові. Компанія моніторить авто в інших містах, аби запустити категорію і там: «На жаль, пропозиція все ще відстає від попиту, адже щоб задовільнити потреби в сервісі всіх пасажирів з дітьми у місті-мільйоннику, потрібні сотні, а то й тисячі крісел».

Зауважимо, часто автомобілі з кріслами можуть бути зайняті, причому й пасажирами в інших категоріях поїздок.

Uber в Україні співпрацює з 25 000 водіїв і не має окремої опції поїздки для пасажирів з дітьми. Як і даних про автокрісла.

Машини нема, а їхати треба

Як виходять із ситуації батьки? Або погоджуються їхати з ризиком, або купують свої автокрісла. Для старших дітей так возять бустер. Незручно носити, але хоч безпечно. Та варіант підійде не всім. Бо куди подіти крісло, якщо їдеш з дитиною на вокзал? Або якщо дітей двоє?

Одна мама написала: «У мене двоє дітей і руки дві. Не уявляю себе з двома дітьми й кріслами в поїзді чи поліклініці. Це фізично нереально».

Та навіть з власним автокріслом є нюанс. Батьки пишуть, що часом водії відмовляються їхати за таких обставин. Ось два приклади:

«Перестала вказувати в коментарях, що їду з автокріслом, бо скидали моє замовлення зазвичай. Тепер сідаю по факту, і в основному водії не раді, що я з дитиною».

«Ми їхали в лікарню на призначений час, вони замовлення прийняли, а коли прийшов час — його нема, почали дзвонити, сваритися. Оператор прийняла замовляння, а водій, видно, не хотів брати».

Інша респондентка написала, що її чоловік підробляє в таксі, але автокрісла домашнього не бере, бо «це займає час і він краще зробить дві поїздки, ніж одну з дитиною».

Фото: rideinbliss.com Водій таксі встановлює дитяче автокрісло перед поїздкою, США

А як у світі?

LB.ua поставив це питання великій спільноті «Доказові батьки». Судячи з відповідей, у багатьох країнах безпека дітей теж не цілком врегульована.

Румунія, Туреччина, Польща, Бельгія, Британія — мами з дітьми їхали без автокрісел.

«Працюю в США в Uber, таксі з дитячим кріслом тут замовити неможливо, батьки возять дитячі крісла зі собою, якщо їдуть навіть у ресторан, — написала Вікторія. — Деяких дітей віком 4–5 років садили позаду й користувалися ременем безпеки».

Та є й інші приклади.

Канада: «Майже у всіх таксистів у багажнику є складане дитяче автокрісло або бустер, просто треба попросити встановити».

Норвегія: «Жоден таксист не брав з дітьми, усі вказували на спеціальний номер телефону. Ми чекали, поки нам знайдуть авто з автокріслом. І так як у нас була велика компанія, п'ятеро дорослих і двоє дітей (1,5 і 2 роки), нам прислали мікроавтобус з двома кріслами за ціною звичайного таксі. Чекали 25 хвилин».

Литва: «Ми викликали Bolt, водій побачив, що ми з дитиною, і запропонував автокрісло».

Чи є альтернативні служби таксі з автокріслами?

У батьківській спільноті порадили три альтернативи, якщо не вдається замовити поширені сервіси на кшталт Uklon, Uber чи Bolt. Це: Pink, «Бонд» і Baby Transfer, якщо мова саме про Київ.

У Pink працюють лише водійки і є автокрісла. Але їх небагато, тож радять замовляти на конкретний день і час.