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Одна померла людина рятує майже трьох живих: в Україні вже провели понад 800 пересадок від посмертних донорів

308 посмертних донорів врятували життя 854 пацієнтам в Україні.

Одна померла людина рятує майже трьох живих: в Україні вже провели понад 800 пересадок від посмертних донорів
Фото: facebook.com/Олег Самчук

Про це на запит LB.ua повідомили в Українському центрі трансплант-координації.

Загалом в Україні провели 854 трансплантації від посмертного донора, відколи в 2021 році почала роботу Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ).

Майже 3 тисячі пацієнтів перебувають у національному листі очікування на трансплантацію органів. Всі вони очікують на трансплантацію від посмертного донора. Найбільше потребують пересадки нирки (1961), печінки (477) та серця (455).

Половина пацієнтів – у статусі “скринінг”, це означає, що наразі вони проходять дообстеження або перебувають за межами України. Пацієнти з таким статусом не беруть участь у процесі співставлення і підбору органів від померлого донора.

Лист очікування, який формується в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації, є динамічним і може змінюватися щодня, залежно від інформації, яку вносять про реципієнтів трансплант-координатори центрів трансплантації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість добровільних згод на посмертне донорство, та це Центр трансплант-координації більше пов'язує не стільки з війною, скільки з більшою обізнаністю українців. Тут також слід врахувати, що під час війни військовослужбовці і люди, які зазнали травм через обстріли, не можуть бути донорами органів і тканин.

Загалом, зараз у системі ЄДІСТ є 857 прижиттєвих рішень українців щодо можливості посмертного донорства: з них – 845 згод стати донором після смерті і 12 прижиттєвих незгод. 

За даними МОЗ, щороку в Україні близько 5 000 людей потребують пересадки органів. Для них ця операція – єдиний шанс на життя. 

Нагадаємо, що

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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