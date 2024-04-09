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Через недоступність медицини у селах розрив у смертності порівняно з містами зріс

За останні десятиліття розрив між показниками смертності сільських й міських жителів зріс.

Через недоступність медицини у селах розрив у смертності порівняно з містами зріс
Амбулаторія у селі Хочине
Фото: oda.zht.gov.ua

Це показав звіт Служби економічних досліджень Міністерства сільського господарства США. Менеджер зі статистики департаменту охорони здоров'я штату Аризона Метью Роуч каже про тенденції росту рівня смертності сільських жителів на противагу міським.

Відмінності у стані здоров'я між сільськими та міськими американцями задокументовані давно. Дослідники Міністерства сільського господарства США виявили: сільські американці 25-54 років помирають від природних причин, як-от: хронічні захворювання та рак частіше, ніж їхні однолітки з міст. Аналіз не включав зовнішні причини смерті, такі як самогубство або передозування наркотиками.

Дослідники бачать, що збільшення розриву зумовлене зокрема зростанням кількості жінок, які живуть у селі та хворіють захворюваннями молоді, які піддаються лікуванню або профілактиці.

У групі працездатного віку рак і хвороби серця були основними причинами смерті як чоловіків, так і жінок як у сільській місцевості, так і в місті.

Автори дослідження зазначили: підвищений рівень смертності є показником погіршення здоров'я населення та може завдавати шкоди економіці.

Чому це важливо для України? Бо тенденція у нас схожа

Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я у 2016–2019 роках, співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), розповів в інтерв’ю LB.ua, що в Україні диспропорція ростиме в бік старшого населення, особливо поза великими містами:

«Буде урбанізація, люди із сіл з'їжджатимуться в міста, а з міст будуть виїжджати за кордон, особливо коли ми станемо членами ЄС. Але в селах залишаться люди, які не такі мобільні, як молодь. Це будуть старші або ті, чиє життя там стабілізувалося. І ці люди є основними споживачами системи охорони здоров'я. Тобто поза містами залишиться невелика кількість людей, дуже багато потребуватимуть меддопомоги. Це означає радикальну перебудову нинішньої мережі, її повне переосмислення. Тому мають бути або місцеві послуги довезення маломобільних, або банальний громадський транспорт», — розповідає Павло Ковтонюк.

Коли логістична інфраструктура буде хоча б у мінімальній нормі, погані лікарні, де вже немає лікарів та якісних медичних послуг, можна замінювати на центр догляду, відновлення, сімейної медицини, діагностики, реабілітації, психічного здоров'я, того, що реально потрібно конкретним людям у конкретній громаді.

«Іншого виходу в нас немає. Це не мої фантазії чи забаганки, просто так буде. Нас життя до цього змусить. Але маємо зараз це готувати, а не чекати, коли буде катастрофа», — застерігає Ковтонюк. За його словами, у нас для перебудови всієї медсистеми є всього 5 років.

  • Нагадаємо, що в Україні уже ростуть гіпертензії, інфаркти та інсульти. 
  • За прогнозами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні за кілька років зросте кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань, оскільки війна біологічно "зістарить" людей.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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