Хлопчика-сироту, який не вмів ні їсти, ні ходити у 4 роки, реабілітують в Охматдиті

Через проблеми з алкоголем рідні батьки не займалися здоров’ям сина, лише у 4 роки він навчився ходити і вчиться їсти завдяки медикам та прийомній мамі.

Про це повідомляє Міжрегіональний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії в Охматдиті.

Ростик досі важить, як однорічна дитина, хоча йому вже 4 роки і 10 місяців.

Фото: Міжрегіональний центр лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Ростик з прийомною мамою, Фото ОХМАТДИТ

Роками він не міг гуляти на вулиці через нерівну поверхню, а через дефект щелепи не умів пити з горнятка, харчувався сумішшю для новонароджених, і цукром, яким його годувала старша сестричка під час плачу.

Діагноз дитини — розщілина піднебіння. Щелепа не розвинулась, адже не було контакту з їжею. Батьки не лікували, оскільки мали проблеми з алкоголем.

Згодом вони померли. Спочатку тато, а за два місяці мама. Служба у справах дітей знайшла Ростику та його рідній сестрі родину з міста Южного на Одещині.

«Моя старша донька прочитала в мережі про двох діток, в яких загинули батьки майже одночасно. У оголошенні йшлося про те, що діткам шукають родину, щоб не розлучати. Щоб Ростик не потрапив у заклад для хворих дітей, а його сестра – в інший, служба у справах дітей віддала обох нам. Це сталося 19 грудня, так що Святий Миколай приніс нам під подушку двох діток», – розповідає нова мама Ростика, Антоніна.

Вона знайшла фахівців, що допомагали хлопчику опановувати мову й навички самообслуговування. Так Ростик уперше взяв у руки горнятко, й почав пити, хоча мав труднощі через страх пиття води.

За словами медиків Охматдиту, найімовірніше, що у хлопчика був опік, він це запам’ятав і вода у нього досі викликає страх.

Намагаючись допомогти прийомному сину, Антоніна потрапила з ним до Охматдиту. Тут лікарі виявили, що, попри складну розщілину піднебіння, ситуацію погіршив батьківський недогляд. Щелепа недорозвинена і хлопчик не вміє жувати, бо не мав контакту їжа-рот, тому у свої майже 5 років їв суміш для немовлят.

Через синдромальну U-подібну розщілину піднебіння дитині потрібна була операція. Такі розщілини непросто закривати, пояснює щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський: «Вони великі відносно розмірів щелепи дитини, поруч мало тканин, які можна використати для відновлення».

Такі розщілини закривають за дві операції, та лікарям вдалося все виправити за одну.

Тепер дитині потрібен місяць на відновлення, після цього Ростик займатиметься з фахівцями з реабілітації й офтальмологами «Охматдиту», бо є проблеми із зором. Він навчатиметься чітко вимовляти звуки, жувати, їсти, наздоганяти однолітків.

Попереду у Ростика – знайомство з прийомним татом, воїном ЗСУ. Наразі він бачив сина лише по телефону.