Спорт покращує пам’ять та іншу роботу мозку – професорка біомедичних наук зі США

Докторка біомедичних наук Генрієтта ван Прааг пояснила, як фізичні вправи позитивно впливають на наш мозок.

Дослідниця свого часу виявила, що спорт може стимулювати ріст нових мозкових клітин у дорослих мишей, пише New York Times.

Відтоді докторка, яка й до цього займалася різним спортом, стала ще уважнішою до нього. Вона займається кросфітом і бігає по п'ять-шість миль кілька днів на тиждень.

Чи можуть фізичні вправи спричинити ріст нових нейронів у дорослих — все ще під питанням. Раніше це вважали неможливим. Та якщо це справді так, це спокуслива перспектива лікування нейродегенеративних захворювань.

Та навіть якщо це не так у людей, фізична активність, пояснює докторка, надзвичайно корисна для мозку. Вона покращує настрій і когнітивні здібності (здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію тощо).

Спорт забезпечує короткочасне підвищення когнітивних здібностей. Відразу після фізичної активності люди краще виконують тести робочої пам'яті (тобто те, що треба запам’ятати тут і зараз) та інші виконавчі функції, як-от контроль над емоціями, вміння зупиняти себе та інші.

Це може бути пов'язано з тим, що рух збільшує вивільнення нейромедіаторів, як-от адреналін та норадреналін. Вони потрібні, щоб ми могли звертати увагу на інформацію, пояснює доцент Школи фізичної та трудової терапії в Університеті Макгілла Марк Ройг. Без уваги буде важко щось запам’ятати чи виконати.

Нейромедіатори дофамін і серотонін також вивільняються під час вправ, через що люди почуваються добре після пробіжки або поїздки на велосипеді.

Переваги для мозку починають проявлятися, коли люди регулярно тренуються протягом тривалого часу.

Дослідження показують, що люди, які тренуються кілька разів на тиждень, мають в середньому вищі результати когнітивних тестів, ніж ті, хто веде більш сидячий спосіб життя.

Інші дослідження показали, що когнітивні здібності людини мають тенденцію покращуватися після участі в програмі аеробних вправ протягом кількох місяців.

Марк Ройг зауважує, що вплив фізичних вправ на когнітивні функції не є величезним, і не всі функції покращаться однаково: «Ви не зможете натренувати суперпам'ять тільки тому, що займалися спортом».

Також люди, які регулярно тренуються, повідомляють про краще психічне здоров'я на відміну від тих, хто веде більш сидячий спосіб життя.

До того ж, деякі програми вправ ефективні при лікуванні депресії, тож психіатри і терапевти можуть призначати пацієнтам фізичну активність як метод терапії.

Центри контролю та профілактики хвороб США радять 150 хв помірної аеробної активності або 75 хв високої аеробної активності на тиждень.

Напевно, найбільш важливим тут є те, що вправи пропонують захист проти нейродегенеративних хвороб. За словами Мішеля Восса, професора психології та наук з вивчення мозку, фізична активність є однією з важливих частин поведінки, яка є найбільш корисною для когнітивних функцій та зниження ризику хвороби Альцгеймера та деменції.