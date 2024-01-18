Цукор та руханка: як зберегти здоров’я очей?

Наші очі відпочивають лише під час сну. Решту часу вони постійно активно працюють, аби ми сприймали світ довкола. Та нашим очам потрібна допомога й правильний відпочинок, щоб вони краще бачили, менше втомлювались та не втрачали гостроти зору. Про прості щоденні правила, які допоможуть зберегти здоров’я очей, розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Освітлення

Тварини, особливо коти, добре бачать у темноті. Люди ж, навпаки, краще бачать удень. Мабуть, якби ми мали очі як у котів, то могли б вести повноцінне нічне життя без штучного освітлення — ми б забули про лампи, ліхтарі та свічки. Втім саме ці атрибути допомагають людям підтримувати гостроту зору, коли закрадаються сутінки, а потім — ніч. Тож не забувайте добре освітлювати свої оселі. Краще обирати яскраві лампи. Якщо читаєте ввечері чи вночі — обов’язково використовуйте світло, яке розсіюється над сторінками, щоб очі чітко бачили текст і не втомлювались. Не забувайте й про гаджети. Наприклад, комп’ютер чи ноутбук краще ставити на режим найвищої яскравості. Утім, ви маєте робити так, як комфортно вашим очам. Включайте на пристроях і підсвічування клавіатури — очі люблять бачити чітко зображені букви та літери. Втім яскравість екранів гаджетів та освітлення у приміщенні за годину до сну варто знижувати, це допоможе швидше заснути.

Вода та їжа

Квітка у горщику краще ростиме, якщо її періодично поливати. Очі теж обожнюють воду, вони себе добре почуватимуть, якщо їх підживлювати цією рідиною. Якщо пити мало води, очі швидко зреагують: виникне сухість слизової, відчуття піску під повіками, швидка втомлюваність органів зору, іноді очі від зневоднення ще й червоніють.

Очі можуть плакати й водночас себе захищати. Слізна рідина бореться з різними збудниками, які проникають в очі. Вона не дає їм зазіхати на здоров’я органів зору. Втім, якщо в організмі зневоднення — слізної рідини теж меншає, а ризик отримати інфекцію — збільшується. Тож правило водного балансу просте: пийте 1,5–2 літри очищеної води на день.

Окрім води очам потрібні вітаміни та мінерали. Збалансоване харчування у цьому допоможе. Споживайте моркву, гарбуз, червоний буряк, білокачанну і кольорову капусту, солодкий перець, різного виду горіхи, морську рибу, біле м'ясо та рослинні олії. Ці продукти містять мідь, цинк, залізо, фосфор, натрій і кальцій, а також вітаміни С, В, D, Е, які допоможуть вашим очам бути здоровими.

Цукор

Людський організм не любить, коли у ньому багато цукру — це негативно впливає на наші органи та системи. Контролювати рівень цукру у крові важливо, а надто і для здоров’я очей. Якщо цукровий діабет не виявити вчасно і не почати його лікувати — це може спричинити діабетичну ретинопатію (ушкодження сітківки), глаукому (підвищення внутрішньоочного тиску) та катаракту (помутніння кришталика), ці хвороби можуть призвести до втрати зору.

Ультрафіолет

Сонце корисне для деревця у парку й городини. А от для очей — ні. Ультрафіолетові промені можуть накопичуватись в органах зору і впливати на них на молекулярному рівні. Тривала дія УФ-променів може з часом призвести до ураження сітківки, запалення рогівки й наростання кон'юнктиви та навіть до появи злоякісних новоутворень очей. Найкращий захист від ультрафіолету — це сонцезахисні окуляри з найвищою поляризацією. Їх можна носити не лише влітку, а й в інші сонячні дні року. Не варто забувати про сонячні окуляри й взимку, коли випало багато снігу і вийшло сонце. Саме тоді спостерігається явище, що зветься «альбедо». Сонце активно відбивається від усієї площини снігу і засліплює наші очі. Тривала дія альбедо може суттєво знизити зір на певний час або ж взагалі призвести до втрати зору, якщо дія Альбедо була тривалою.

Косметика та очі

На органи зору можуть негативно впливати й косметичні засоби, зокрема декоративна косметика: тіні для повік, олівці для очей, туші для вій тощо. Ці б‘юті-засоби можуть викликати алергію слизової оболонки повік та очей. Важливо перед використанням косметики прочитати інструкцію, куди точно не можна наносити засіб, аби оминути алергії. Не варто забувати й про склад косметики. Деякі засоби можуть містити хімічні речовини, які здатні накопичуватись в організмі й з часом викликати онкологічні захворювання. Термін придатності теж важливий. Використання протермінованої косметики може призвести до тяжких алергій і запалень слизової очей та повік. Не варто забувати й про гігієну пензликів й інших засобів для нанесення декоративної косметики на зону очей. Їх треба мити або дезінфікувати, аби не занести інфекцію.

Очі хочуть релаксу

Органи зору майже постійно працюють, щоб ми мали змогу бачити. Лікарі та лікарки називають їх найбільш напруженими органами людського тіла. Тож їм варто допомогти у відновленні. Впродовж дня або вночі перед сном можна зробити швидку руханку та масаж для очей. Це займе 1–2 хвилини вашого часу. Однак це допоможе вашим очам розслабитися і зняти напругу.

Руханка та масаж для очей

Ляжте або зручно сядьте. Подивіться догори, тягніться очима до брів. Потім подивіться униз, тягніться очима до губ. Ви можете відчути легке розтягнення, це органи зору починають позбуватись тяжкості. Подивіться вправо, тягніться очима до правого вуха. Потім вліво, тягніться очима до лівого вуха. Повторіть комплекс 2–3 рази. Далі водіть очима за годинниковою стрілкою (2–3 кола). Потім водіть проти годинникової стрілки (2–3 кола). Після цього почніть дуже швидко кліпати повіками (разів 10–15), ця вправа допоможе нормалізувати кровотік в очах. Потому сильно стисніть повіки, щоб відчувалось легке тиснення всередині очей (виконайте 5–8 разів). Ця вправа допоможе нормалізувати тиск в органах зору. Не розплющуйте очі. Пучки вказівного і середнього пальців покладіть на заплющені верхні повіки, легкими коловими рухами пройдіться по зоні верхніх повік (над очними яблуками). Такі рухи виконайте й під очима.

Також щогодини впродовж робочого дня давайте очам перепочити. Відкладіть усі гаджети й намагайтесь кілька хвилин дивитись на якісь далекі предмети. Скажімо, у вікно — як летить пташка, чи на дерево на сусідній вулиці. Це допоможе очам розслабитись.

Візити до офтальмолога чи офтальмологині

Як і будь-які органи, очі потребують лікарського огляду. Раз на рік варто проходити обстеження в офтальмолога чи офтальмологині. І це стосується не лише гостроти зору, а й стану ваших очей загалом. Очі хоч і дзеркало душі, однак вони можуть бути й дзеркалом вашого тіла. Саме через огляд очей лікар чи лікарка можуть помітити у вас стани, які можуть свідчити про порушення інших органів та системи, наприклад, судин.

Ці прості рекомендації збережуть ваші очі, які віддячать вам здоров’ям і чіткістю зору. А зараз вмикайте яскравіше екран свого гаджета і читайте ще більше корисних матеріалів громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері.