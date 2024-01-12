Від каси з дзвіночком до смартфону зі сповіщенням. 150 років розвитку фіскалізації на одному прикладі

Якщо ви колись були у Львові, то помічали, як це місто трепетно ставиться до історії. На старовинних вулицях – історичні кав’ярні, всередині яких безліч артефактів, які обов’язково надихнуть на роздуми. Адже старі речі ми завжди оцінюємо в контексті. І будь-яка вінтажна річ, яка дійшла до наших часів, є пам’ятником великого шляху, який пройшло людство. Старовинний касовий апарат National, про який розкажу в цьому блозі, допоможе нам краще зрозуміти, яку відстань пройшли касові апарати від створення до сьогодення, як вони змінювалися в цей період, і чому саме.

Не просто "вінтаж". Чим цікавий старовинний касовий апарат National

Фото: fama.ua

По напису “National” на апараті дехто вже здогадався, чому саме я вирішила про нього розповісти. Цей громіздкий девайс з минулого є “сином” перших касових апаратів в цілому, а американська компанія, яка його виробила, досі працює на ринку.

У далекому 1879 році Джеймс Рітті запатентував "Непідкупну касову машину Рітті". Касові апарати створювалися і до цього, але це були індивідуальні рішення для внутрішнього обліку. Винахід Рітті фактично дав старт розвитку фіскалізації.

Через 3 роки група інвесторів купує апарат, компанію Рітті, та його патенти. Так з’являється “Національна виробнича компанія”, та її касові апарати National.

Зазначу, що львівський апарат — це ще “малюк”. У NCR бували і справжні велетні на колесах.

Фото: fama.ua

Але ж чому сьогодні ви не знайдете жодного подібного апарату в супермаркеті, а все ваше фіскальне обладнання може вмістити смартфон? Причина зрозуміла. NCR не стояла на місці, і у першій половині 20 сторіччя продовжувала купувати інноваційні патенти та розробляти комп’ютерні технології. Це робило апарати не тільки компактнішими, але й дешевшими. Сприяли прогресу, як часто буває, війни.

Чому виробники ставали винахідниками

Касові апарати “National” на початку своєї історії вироблялись з латуні та якісного дерева, саме тому вони в такому гарному вигляді збереглися до наших часів. Проте почалася Перша світова, і виробники латуні зосередилися на гільзах. Створити якісний апарат в умовах дефіциту сировини було вкрай складно.

Але на початок Першої світової в активі NCR вже був перший електромеханічний апарат. Він був запатентований Чарльзом Кеттерінгом у 1906-му, і на наступні 40 років визначив шлях фіскалізації.

Паралельно, у цей міжвоєнний період, у компанії з’являється перший електронний апарат Postron-ic. Тобто виробники ще тоді розуміли — майбутнє за комп’ютерами.

Остаточно шлях на комп'ютеризацію визначила Друга світова. Тоді фахівці компанії заявили про себе як патріоти. Група вчених за керівництвом Джозефа Деша у 1942 році змогла зламати код “Енігми” – надсучасної на той час шифрувальної машини Вермахту.

Після перемоги над нацизмом, у 1952 році компанія купляє виробника комп’ютерів Computer Research Corporation. Починається ера створення бізнес-комп’ютерів на перфострічках, перших оптичних сканерів, систем обробки даних — все це було в часи, коли люди ще не знали кольорового телебачення. А вже в 1962 році новий керівник NCR Роберт Олман обирає шлях компанії на остаточний перехід від традиційних касових апаратів до електронних.

З цього часу рух касових апаратів продовжується у бік доступності, поширеності, компактності та функціональності.

Інновації завжди перемагають

Про що думав Рітті, коли створював перший касовий апарат? Вочевидь, він керувався тим, що зараз би назвали “оптимізацією бізнес-процесів”. Про що думали розробники NCR, коли купували патенти на апарат? Скоріш за все, вони думали, як зробити оптимізацію бізнес-процесів більш доступною.

Про зручність та доступність думав і Кеттерінг у 1906-му, коли додав до механічного апарату електричний привід, про це думав і Олман, коли визначив шлях компанії на комп'ютеризацію у 1962-му.

Сьогодні красивим, сяючим латунню касовим апаратом National зі Львова хочеться милуватися. Ретельні візерунки на корпусі, складна механіка всередині, все це викликає повагу як до його винахідника, так і для механіків, які збирали апарат. Проте користуватися таким сьогодні навряд-чи хтось би захотів.

Інше питання, яке виникає коли дивишся на подібний вінтаж — наскільки болісним та важким був шлях від механіки до цифри, адже весь цей розвиток — це 1900-1950 роки.

Війна та можливості

Україна веде війну вже 10 років, відчуваючи весь цей час суттєве навантаження на економіку. Так вийшло, що головні кроки по фіскалізації відбуваються в найважчий період війни — час повномасштабного вторгнення.

Як і 100 років тому, сьогодні війна нас змусила знайти рішення. Сьогодні ФОПи перенесли свої каси в смартфони, адже вони завжди під рукою. Фіскальні дані зберігаються на хмарному сервері, щоб унеможливити їх втрату. А на випадок відключень світла є заряджені павербанки, щоб бізнес не зупинявся навіть під час блекаутів. І що важливо, касовий апарат, перетворившись на програмний продукт, знову став доступним та дешевим.

То ж які думки виникають, коли дивишся на старовинний National зі Львова? – І сто років тому, і сьогодні ми здатні приймати якісні рішення. Це додає і впевненості в майбутньому.