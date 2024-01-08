Уповільнена деколонізація

21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», який 21 квітня 2023 року був підписаний Президентом. Серед іншого, врегульовано питання перейменування топонімів та демонтажу пам’ятників.

Фото: Depo.Херсон

Передбачено кілька етапів процесу деколонізації. У місцевих рад є 6 місяців, починаючи з 27 липня 2023 року, аби вилучити з публічного простору назви та пам’ятники, присвячені російським імперським діячам та географічним об’єктам. І цей строк вже спливає.

Якщо місцеві ради не виконають норми закону, такі повноваження перейдуть до голів громад, які повинні зробити це протягом наступних 3 місяців - з 27 січня до 27 квітня 2024 року. Якщо і голови громад не усунуть символіку російської імперської політики, то цю функцію виконають обласні адміністрації протягом наступних трьох місяців. Кінцевою датою реалізації вимог є 27 липня 2024 року.

Тут принагідно згадати, що ще в 2015 році почалася декомунізація, що включала також перейменування. З тої пори маємо Горішні Плавні, а не Комсомольськ. Влада міста пропонувала своєрідні варіанти, щоб не перейменовуватися, а розшифрувати назву по-новому.

Цікаві ситуації виникають і зараз, наприклад, коли Червоноград пропонують перейменувати на Червоноград (ні, це не описка) на електронному голосуванні.

Якою ж є ситуація на кінець 2023 року? Для прикладу візьмемо Полтавську область.

На початку 2022 року фаворитом у назвах був Юрій Гагарін (330 назв). Також в області було 194 - Першотравневих (1 травня), 128 - Пушкіна, 90 - Мічуріна, 82 - Чкалова, 72 - Ватутіна, 70 - Горького, 52 – Комарова, 39 - Кошового, 38 - Маяковського, 31 - Лермонтова, 29 – Зої Космодемʼянської, 22 - Макаренка, 18 - Кутузова, 18 - Лялі Убийвовк, 16 - Партизанських, 16 - Леніна, 12 - Льва Толстого,4 - Московських. Значна частина перейменована, однак щось залишається.

Протягом 2022-2023 років в Полтавській області перейменовано 2028 урбанонімів (топонімічних назв у межах населених пунктів) - понад 72% із зафіксованих. Ще 772 визначені як такі, які належить перейменувати у 2024 році, триває обговорення варіантів назв.

Демонтовано 54 пам’ятники, погруддя, пам’ятні знаки, пам’ятні дошки, написи тощо (23,1%). Залишилося 180 об’єктів. Окремі пам’ятники є капітальними спорудами великого розміру, демонтаж або переміщення яких потребує фінансових видатків.

Окрім питань перейменування назв у населених пунктах, потрібно змінити назви ще 18 населених пунктів.

І питання стоїть не як чи коли перейменують, а хто братиме відповідальність.