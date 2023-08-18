У Харкові перейменували 10 топонімів, пов’язаних із Росією. Одну з вулиць назвали на честь загиблого на війні Мирослава Мисли

"Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину - в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви".

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради у місті перейменували низку об’єктів топоніміки, пов’язаних із Росією.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Колишня вул. Оренбурзька носитиме ім'я братів Гипиків, вул. Маяковського - Миколи Хвильового, вул. Конєва стала вул. Гончарівською, а вул. Маршала Бажанова - вул. Чорноглазівською.

Колишній пров. Халтуріна перейменували у пров. Академіка Померанчука, вул. Цілиноградську - у вул. Мирослава Мисли, вул. Луб’янську - у вул. Лубенську, пров. Петрашівський - у пров. Петра Франка, пров. Плеханівський - у пров. Петинський, а вул. Молодої Гвардії стала вул. Добровольців.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об'єкти топоніміки, пов'язані з РФ, перейменовуватимуть і надалі.

"Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину - в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку", - сказав мер.

Нагадаємо, Мирослав Мисла - командир взводу окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" та випускник історичного факультету ХНУ імені Каразіна. Він загинув на сході України у 2016 році.

З 2017 року харків'яни писали петиції та звернення до міськради щодо перейменування однієї з вулиць на честь Героя. Раніше цю пропозицію не підтримали, хоча вона і набрала необхідні п'ять тисяч голосів. У жовтні 2022 року благодійний фонд Каразінського університету "Kharkiv Karazin University Foundation" ініціював збір коштів на відновлення пам’ятника Мирославу Мислі.

Військові Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя.

Раніше Терехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова, а також усі топоніми, пов'язані з Росією.