Не барабанами єдиними: посадовицю Дніпровської РДА підозрюють у закупівлі овочерізок по завищеній вартості

Слідство встановило, що вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн.

Правоохоронці повідомили про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

Підозрювана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

За даними прокуратури, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)» (овочерізки з набором насадок).

Вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на зазначену суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За даними українських ЗМІ, йдеться про Ольгу Дроздову.

Нагадаємо, у середині червня Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів. Кошти з бюджету міста та держави витрачені не були.

Раніше в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти". Пізніше також стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень.