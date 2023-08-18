ДБР викрило посадовця військової частини, який наказав підлеглим будувати для нього маєток

ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників.

Про це йдеться у пресрелізі бюро.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини. Торік у серпні він дав вказівку бійцям, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.