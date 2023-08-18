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ДБР викрило посадовця військової частини, який наказав підлеглим будувати для нього маєток

Будинок зводили під Одесою.

ДБР викрило посадовця військової частини, який наказав підлеглим будувати для нього маєток

ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників.

Про це йдеться у пресрелізі бюро.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини. Торік у серпні він дав вказівку бійцям, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

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Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань уже скерувало до суду 15 обвинувальних актів, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування.

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