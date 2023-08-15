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ДБР повідомило про підозру експрокурорці. Вона брехала, що у Маріуполі азовці знущаються з жителів

Прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато “нацистского отребья”.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній прокурорці з Миколаївської області, яка підтримала напад Росії на Україну.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

У березні 2022 року, обіймаючи посаду прокурора Миколаївської окружної прокуратури, жінка написала сину, який перебував за кордоном, про своє “бачення” подій, які відбувались в Україні. 

Зокрема, вона розповідала, що у Маріуполі азовці нібито знущаються з жителів міста, а коли у місто зайшли російські загарбники, то “місцеві були готові їм ноги цілувати”. Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато “нацистского отребья”.

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Мати переконувала сина, що саме українська влада винна у війні, дорікала йому, що він вірить українським ЗМІ. Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від “спасителів” за кордон.

Фото: ДБР

Колишня прокурорка підозрюється у виправдуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні правомірної окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на окупованій частині Луганщини.

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