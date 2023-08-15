СБУ затримала колаборанта, який “очолив” Укрпошту в окупованому Херсоні

Йому загрожує 12 років в'язниці.

СБУ затримала пособника російської армії, який “передав” ворогу Херсонську філію Укрпошти.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ним виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити “юридичний відділ державного унітарного підприємства “пошта Херсон” РФ”.

На цій “посаді” він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо “русифікації” місцевої дирекції АТ “Укрпошта”.

Зокрема, фігурант розробив “документацію” для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази організації. Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи Росії до місцевої системи поштового зв’язку.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Нагадаємо, “ректор” луганського медуніверситету отримав підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, під час захоплення частини регіону у 2014 році підозрюваний підтримав окупаційну владу. Працював головним лікарем «державної установи "Луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер лнр".

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення. Розслідування триває.