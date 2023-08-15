“Ректор” луганського медуніверситету отримав підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, під час захоплення частини регіону у 2014 році підозрюваний підтримав окупаційну владу. Працював головним лікарем «державної установи «Луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер лнр».

У листопаді 2022 року чоловік обійняв посаду «ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки». На сьогодні виш є федеральним державним бюджетним закладом вищої освіти та підпорядковується міністерству охорони здоров’я РФ.

На цій посаді він здійснює антиукраїнську пропаганду та впроваджує стандарти освіти держави-агресора.

Псевдоректор медуніверситету періодично коментує на камери пропагандистських регіональних та російських ЗМІ про стан роботи вишу та висловлюється на підтримку президента країни-агресора.

Взимку 2022 року він взяв участь у «нараді із загальноосвітніми та науковими делегаціями», яка відбулась у м. Ростов-на-дону.

Наразі підозрюваний – член ворожої політичної партії «єдина росія» та один із лідерів вересневих «виборів до парламенту лнр». Перебуває під санкціями РНБО.

Нагадаємо, СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині. У списку є керівники “виборчої комісії лнр” і представники теросередків кремлівської партії “Єдина Росія”.