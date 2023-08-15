У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоВійна

“Ректор” луганського медуніверситету отримав підозру в колабораційній діяльності

Зокрема, він розповсюджував російську пропаганду.

“Ректор” луганського медуніверситету отримав підозру в колабораційній діяльності
Фото: Telegram/Офіс Генпрокурора

“Ректор” луганського медуніверситету отримав підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, під час захоплення частини регіону у 2014 році підозрюваний підтримав окупаційну владу. Працював головним лікарем «державної установи «Луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер лнр».

У листопаді 2022 року чоловік обійняв посаду «ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки». На сьогодні виш є федеральним державним бюджетним закладом вищої освіти та підпорядковується міністерству охорони здоров’я РФ.

На цій посаді він здійснює антиукраїнську пропаганду та впроваджує стандарти освіти держави-агресора.

Псевдоректор медуніверситету періодично коментує на камери пропагандистських регіональних та російських ЗМІ про стан роботи вишу та висловлюється на підтримку президента країни-агресора.

Взимку 2022 року він взяв участь у «нараді із загальноосвітніми та науковими делегаціями», яка відбулась у м. Ростов-на-дону.

Наразі підозрюваний – член ворожої політичної партії «єдина росія» та один із лідерів вересневих «виборів до парламенту лнр». Перебуває під санкціями РНБО.

Нагадаємо, СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині. У списку є керівники “виборчої комісії лнр” і представники теросередків кремлівської партії “Єдина Росія”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies