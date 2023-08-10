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“Главной финансистке”-калоборантці під час окупації Куп’янщини загрожує 10 років

Обвинувачена перебуває під вартою. 

“Главной финансистке”-калоборантці під час окупації Куп’янщини загрожує 10 років

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, після вторгнення Росії на територію Куп’янська місцева мешканка вирішила будувати кар’єру при окупантах. За добровільної згоди підозрюваної її було призначено на посаду “и. о. начальника управления финансов Временной гражданской администрации Купянского района”. 

Колаборантка організовувала роботу очолюваного нею управління, розподіляла обов’язки між підлеглими співробітниками та займалась розв'язанням питань, пов’язаних з фінансами. 

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Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, у Херсонській області викрили зрадницю, яка допомагала проводити псевдореферендум у Бериславському районі.

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