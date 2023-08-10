Українських підлітків привезли до військового табору у російській Пензі

Окупанти вивозять українських підлітків до військових таборів у Росії, аби надалі вербувати їх до лав своєї армії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема з 1 по 18 серпня у російській Пензі тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі “Гвардієць”. Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.

Зокрема дітей звезли з населених пунктів Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

У таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії у пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

“Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, лише офіційно станом на початок серпня Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч українських дітей. Хоча реальні цифри, як кажуть в офісах генпрокурора й омбудсмана України, у рази більші. І тільки 386 дітей вдалося повернути батькам і рідним. Більше читайте у матеріалі Lb.ua "Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України".