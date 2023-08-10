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Естонія передасть Україні легку вогнепальну зброю та боєприпаси

У якій кількості буде передана допомога, не повідомляється.

Естонія передасть Україні легку вогнепальну зброю та боєприпаси
Ханно Певкур
Фото: err.ee

Уряд Естонії на сьогоднішньому засіданні підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні легку вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. 

“Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги”, — сказав міністр оборони Ханно Певкур. 

Він додав, що Російська Федерація нічого не може отримати від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, повинні як пришвидшити надання військової допомоги, так і збільшити потужність своєї оборонної промисловості.

Зазначається, що Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП. 

Раніше військова допомога включала, наприклад, протитанкові системи Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, військові польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи) та продуктові набори (MRE).

Нагадаємо, у Генштабі Естонії вважають, що наступ України може дати результати до зими. Це залежить від кроків Росії, дії якої непередбачувані.

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