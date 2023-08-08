У Генштабі Естонії вважають, що наступ України може дати результати до зими

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Естонії Март Вендла вважає, що результати українського наступу можуть зʼявитися до зими. За його словами, Сили оборони мають перевагу над окупантами в далекобійних артилерійських високоточних ударах, оскільки в них є хороша бойова розвідка, що дозволяє краще використовувати свої засоби.

А минулого тижня, зазначив він, Україна продемонструвала свою здатність загрожувати російському флоту на великих відстанях. Заяви Вендла наводить естонський мовник ERR.

"Що стосується безпілотників, які були запущені в напрямку Москви, то це в основному безпілотники з меншою вагою, розміром і потужністю. Але в той же час вони виконують своє призначення і приносять відчуття фронту в Москву", – сказав він.

Заступник начальника Генштабу припустив, що БпЛА на Москву запускали не з української, а з російської території. Але хто стоїть за цим – невідомо.

"У будь-якому разі той факт, що вибухи в Москві стали чи не щоденними, все одно є значущим і свідчить про те, що структура ППО Москви не відповідає сучасним загрозам", – сказав полковник Вендла.

Щодо боїв на лінії фронту, то, на погляд, Вендли, Україна поки що значного прориву не досягла. У Херсонській області просування ускладнює річка Дніпро.

Він додав, що російські війська також значно посилили оборонні об’єкти після виходу з Херсона.

"Якщо в решти областей в середньому по 400 оборонних об'єктів на область, то на Запорізькому напрямку їх було 1400. Це свідчить про масштаби глибини оборонної споруди. Тож у цьому сенсі завдання, яке має Україна, є надзвичайно серйозним", – сказав він.

Вендла наголосив, що Україна може використовувати кожен свій інструмент краще, точніше, ніж росіяни, тому що має бойову розвідку "у відносно хорошому стані".

За словами Вендли, Україна може просунутися до зими, але наскільки – це буде залежати від того, що зробить Росія, кроки якої непередбачувані.

Нагадаємо, що в червні Україна почала новий наступ на окупантів. Він триває на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Лиманському і Купʼянському армія України відбиває наступ ворога.

Наприкінці червня Головнокомандувач Валерій Залужний наголошував, що наступ – це не шоу, його дратують зовнішні коментарі про те, що просування на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося. Залужний наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. Загалом від початку наступу до початку серпня армія України звільнила понад 200 квадратних кілометрів.

Перед початком української наступальної операції росіяни побудували багаторівневу лінію оборони з мінними полями та масштабними фортифікаціями, а, крім того, підірвали Каховську ГЕС, що призвело до масштабних затоплень.