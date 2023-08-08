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Вибух у турецькому порту: версія диверсії розглядається, але вона виглядає слабкою

Сторонні особи не можуть потрапити у портову зону.

Вибух у турецькому порту: версія диверсії розглядається, але вона виглядає слабкою
Фото: cnnturk.com

Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал вважає слабкою версію диверсії як причину вибуху у порту міста Деріндже, що стався вчора. Проте турецька влада її не виключає.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Це портова зона, і ніхто, хто не пройшов перевірку на безпеку, не може туди увійти. Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії – ред.) розглядається як слабкіша", – заявив Гюльдал.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, що треба дочекатися офіційної позиції Туреччини щодо вибуху в порту Деріндже.

На його думку, у Туреччині є велика кількість досвідчених фахівців, які у дуже короткий проміжок часу дадуть відповідь на питання, чи це була якась закладена вибухівка, чи щось інше.

"Я думаю, що ми точно почуємо остаточну версію турецької сторони, яку ми маємо сприйняти за первинну і остаточну", – зазначив секретар РНБО. 

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Нагадаємо, у понеділок 7 серпня о 14:30 за місцевим часом пролунав вибух біля великого турецького комерційного порту у місті Дериндже у Мармуровому морі. Вибух стався на одному з пшеничних елеваторів під час вигрузки зерна на судно. Внаслідок вибуху поранення дістали щонайменше 10 людей, деяких довелося госпіталізувати.

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