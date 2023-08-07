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Польща планує перекинути на кордон з Білоруссю ще тисячу солдатів

За підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

Польща планує перекинути на кордон з Білоруссю ще тисячу солдатів
Фото: Укрінформ

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.

Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ Мацей Вонсік, пише "Європейська правда".

Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

"Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", – констатував Вонсік.

Він підкреслив, що за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

Як додав Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.

"Польські патрулі щодня закидують камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. – Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

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Нагадаємо, що посольство Польщі в Мінську 4 серпня надало Міністерству закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі 1 серпня двома білоруськими військовими вертольотами.

Після порушення польського повітряного простору білоруськими вертольотами Польща викликала тимчасового повіреного у справах Білорусі.

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