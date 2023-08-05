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В Афганістані зафіксували землетрус силою 5,8 бала

Поштовхи були відчутні в сусідніх Узбекистані, Таджикистані та Пакистані.

В Афганістані зафіксували землетрус силою 5,8 бала
Фото: inform.kz

Геологічна служба США (USGS) повідомила про землетрус в Афганістані, передає Anadolu Ajansı.

Магнітуда поштовхів становила 5,8 бала, епіцентрі землетрусу зафіксували на глибині 207 км.

Поштовхи відчували і в сусідніх Узбекистані, Таджикистані та Пакистані.

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Нагадаємо, торік в Афганістані стався землетрус силою 6,1 бала. Він забрав життя тисячі людей. Більшість підтверджених смертей зафіксували у східній провінції Пактика, де загинуло 255 людей та понад 200 отримали поранення.

Нещодавно стався землетрус на заході Франції. Унаслідок стихійного лиха пошкоджені будинки, школи і церкви. Була інформація про двох поранених.

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