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Експрем’єра Пакистану засудили до 3 років у справі державних подарунків

Це закриває йому шлях до участі у виборах.

Експрем’єра Пакистану засудили до 3 років у справі державних подарунків
Колишній прем'єр-міністр Пакистана Імран Хан
Фото: EPA/UPG

Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана арештували за обвинуваченням у приховуванні доходів від продажу державних подарунків. Це фактично завадить йому брати участь у виборах, запланованих на листопад.

Про це пише Bloomberg.

Сесійний суд в Ісламабаді засудив його до трьох років ув'язнення. Хан, який заперечує будь-які правопорушення та проти якого відкрито понад 170 інших справ, оскаржить це рішення у суді вищої інстанції.

“Суд визнав Імрана Хана винним у вироку, в якому відсутні свідки”, − заявив представник Хана з правових питань Наім Хайдер Панджхута. 

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Експрем’єра також оштрафували на 100 000 рупій. Справа була порушена за скаргою Виборчої комісії Пакистану, в якій Хан звинуватили у тому, що він офіційно не розкриває інформацію про кошти, отримані від продажу подарунків, отримані ним від іноземних лідерів за часів прем'єрства. Минулого року комісія дискваліфікувала Хана як депутата у тій самій справі, а пізніше порушила проти нього кримінальну справу.

Рішення суду фактично позбавляє 70-річного Хана права брати участь у виборах щонайменше на п'ять років, і він не має права обіймати державні посади. За його словами, усі обвинувачення проти нього є спробою утримати її від участі у політиці.

Нагадаємо, у травні у Пакистані під час сутичок через арешт Хана загинула людина. Хан був усунений з посади прем’єр-міністра в квітні 2022 року в парламенті через вотум недовіри.

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