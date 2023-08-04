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Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі

Обмеження запроваджували через виявлення хвороби Ньюкасла.

Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі
Фото: express.te.ua

Україна зняла заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі, яка була запроваджена через виявлення хвороби Ньюкасла.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Польщі.

"Заборону на ввезення інкубаційних яєць, живої птиці та необроблених продуктів і сировини з птиці знято, за винятком районів, уражених вірусом хвороби Ньюкасла, визначених компетентним органом Республіки Польща", - йдеться в повідомленні.

Обмеження не поширюються на продукцію, що пройшла обробку, яка гарантує знищення вірусу, згідно з вимогами до ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та похідних продуктів, затверджених наказом Мінагрополітики України №553 від 16 листопада 2018 року.

Українські установи наразі не повідомляли про це.

Нагадаємо, 13 липня розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора було запроваджено обмеження на ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Польщі через реєстрацію в країні хвороби Ньюкасла.

Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, захворювання було виявлено вперше за 50 років на птахофабриці в Білостоцькому районі, де утримується 43,41 тис. курей на забій. Польська влада неодноразово зверталася до Мінагрополітики з проханням дозволити експорт цієї продукції в Україну, залишивши заборону на постачання лише для регіонів, де виявлено захворювання.

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