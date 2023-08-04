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Росія хоче придбати у КНДР артилерійські снаряди, - Білий дім

Будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

Розвіддані Сполучених Штатів Америки вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів.

Про це повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі (Північною Кореєю, - ред.) артилерійських снарядів Росії", - сказав він.

За його словами, в Вашингтоні пов’язують останній візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї з намагання РФ переконати Пхеньян продати боєприпаси для їх використання в війні проти України.

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У цьому зв’язку представник Білого дому наголосив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї прямо порушуватимуть низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

Він підкреслив, що США продовжать докладати зусиль, аби виявити та завадити будь-яким спробам РФ придбати боєприпаси у Північної Кореї чи будь-якої іншої держави, готової підтримувати війну Кремля проти України.

Кірбі також підкреслив, що це свідчить про те, наскільки Путін впав у відчай, а також наскільки тиск західних санкцій впливає на його військову машину, що він звертається за допомогою до таких країн як Північна Корея або Іран.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Блінкен заявив також, що Шойгу поїхав до Північної Кореї "шукати зброю".

російський міністр прибув до Північної Кореї і передав лідеру Кім Чен Ину листа від президента Путіна та провів перемовини, зокрема про взаємну оборону.

Агентство Reuters повідомляло, що Кім Чен Ин також показав Шойгу свої балістичні ракети.

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