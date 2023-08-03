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Блінкен закликав членів ООН вимагати від Росії, аби вона припинила використовувати Чорне море для шантажу

"Якщо не діяти зараз, це матиме жахливі наслідки", - заявив держсекретар США.

Блінкен закликав членів ООН вимагати від Росії, аби вона припинила використовувати Чорне море для шантажу
Ентоні Блінкен
Фото: X/ Secretary Antony Blinken

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав країни-члени ООН звернутися до Росії, аби вона припинила використовувати Чорне море для шантажу, передає The Guardian.

Обговорюючи на засіданні Ради безпеки ООН питання голоду та відсутності продовольчої безпеки, викликаної війною, Блінкен сказав, що "кожен член Організації Об'єднаних Націй має сказати Москві "досить".

"Досить шантажувати Чорним морем. Досить поводитися з найуразливішими людьми у світі як із важелем впливу. Досить цієї невиправданої безсовісної війни", - заявив американський держсекретар.

Блінкен підкреслив, що майже 90 держав підтримали складене США комюніке, в якому вони зобов'язуються "вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброї війни та голодування цивільного населення як тактики ведення війни".

Згодом держсекретар США написав у соцмережі Х (колишня назва - Twitter), "Рада Безпеки, голод і війна нерозривно пов’язані". 

"Ми повинні припинити використання голоду як зброї... Якщо не діяти зараз, це матиме жахливі наслідки", - наголосив Блінкен.

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Нагадаємо, Росія одноосібно вийшла із "зернової ініціативи", а Велика Британія невдовзі попередила, що РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі та готує кораблі та літаки для його блокування.

Крім того, прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну.

Попри російську блокаду три іноземних судна таки зайшли до українського порту.

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