Уряд Великої Британії оновив реєстр ризиків для критичної енергетичної інфраструктури

Уряд Великої Британії оновив національний реєстр ризиків для критичної енергетичної інфраструктури, наприклад газопроводів.

Про це пише Bloomberg.

Це відображає занепокоєння влади, що сильна залежність від постачання газу з Норвегії через підводні канали сполучення робить енергетичну мережу країни вразливою. На Даунінг-стріт стурбовані потенційною загрозою з боку Росії та зловмисним використанням безпілотників для втручання у роботу життєво важливого транспорту, кабелів та іншої інфраструктури.

Уряд закликає підприємства та місцеві органи влади використовувати онлайн-інструмент, в якому перераховано близько 90 основних ризиків і міститься деяка раніше секретна інформація, щоб допомогти у плануванні заходів у відповідь.

Питання енергетичної безпеки було у центрі уваги у вересні минулого року після вибухів на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2”, що йдуть із Росії до Німеччини. Збитки показали, наскільки Європа вразлива для атак на її інфраструктуру, зокрема нафто- та газопроводи, лінії електропередач та кабелі, що передають дані та фінансову інформацію.

Нагадаємо, Велика Британія надасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі. Це допоможе Сполученому Королівству досягти нульового чистого викиду вуглецю та зміцнити енергетичну незалежність Британії, що зменшить залежність країни від ворожих держав, таких як Росія.