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Уряд Великої Британії оновив реєстр ризиків для критичної енергетичної інфраструктури

На Даунінг-стріт стурбовані потенційною загрозою з боку Росії.

Уряд Великої Британії оновив реєстр ризиків для критичної енергетичної інфраструктури
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії оновив національний реєстр ризиків для критичної енергетичної інфраструктури, наприклад газопроводів.

Про це пише Bloomberg.

Це відображає занепокоєння влади, що сильна залежність від постачання газу з Норвегії через підводні канали сполучення робить енергетичну мережу країни вразливою. На Даунінг-стріт стурбовані потенційною загрозою з боку Росії та зловмисним використанням безпілотників для втручання у роботу життєво важливого транспорту, кабелів та іншої інфраструктури.

Уряд закликає підприємства та місцеві органи влади використовувати онлайн-інструмент, в якому перераховано близько 90 основних ризиків і міститься деяка раніше секретна інформація, щоб допомогти у плануванні заходів у відповідь. 

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Питання енергетичної безпеки було у центрі уваги у вересні минулого року після вибухів на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2”, що йдуть із Росії до Німеччини. Збитки показали, наскільки Європа вразлива для атак на її інфраструктуру, зокрема нафто- та газопроводи, лінії електропередач та кабелі, що передають дані та фінансову інформацію.

Нагадаємо, Велика Британія надасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі. Це допоможе Сполученому Королівству досягти нульового чистого викиду вуглецю та зміцнити енергетичну незалежність Британії, що зменшить залежність країни від ворожих держав, таких як Росія.

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