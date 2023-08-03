Трампу висунули звинувачення у змові з метою обману США та інших злочинах

Велике журі присяжних висунуло Дональду Трампу обвинувачення за чотирма пунктами.

Про це повідомляє The Hill.

“Попри поразку, відповідач був сповнений рішучості залишитися при владі. Тож протягом понад двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року він поширював брехню про те, що на виборах мали місце фальсифікації, які вплинули на результати, а також що він фактично виграв”, – йдеться у обвинувальному висновку.

В документі підкреслюється, що заяви Трампа були неправдивими, і він про це знав. При цьому 45-й президент США поширював їх, щоб “зробити свої завідомо неправдиві заяви легітимними, створити гостру національну атмосферу недовіри і гніву та підірвати віру суспільства в процес виборів”.

Трампу висунуто обвинувачення, зокрема у змові з метою обману США; змові з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджанні та спробі перешкодити офіційному провадженню; змові проти прав.

Дональд Трамп має з'явитися до федерального суду Вашингтона у четвер, 3 серпня.

Як раніше повідомлялось, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули три нові звинувачення в справі про секретні документи, зокрема – у розпорядженні співробітнику його клубу Mar-a-Lago видалити записи із камер відеоспостереження, які були потрібні слідчим. Також Трампа звинуватили у поширенні суворо секретного плану особам, які не мали доступу до таємної інформації – це відбулося через декілька місяців після завершення президентського терміну.