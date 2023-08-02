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Turkmenistan Airlines призупиняє польоти до Москви

Це сталось через безпекові міркування.

Turkmenistan Airlines призупиняє польоти до Москви
Фото: https://turkmenportal.com/

Флагманська авіакомпанія Туркменістану Turkmenistan Airlines призупинила польоти з Ашхабаду до Москви з міркувань безпеки.

Про це повідомляє CNN.

"Рішення було прийнято після проведення оцінки ризиків для безпеки польотів", - йдеться в повідомленні.

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Це оголошення прозвучало після кількох атак безпілотників у російській столиці за останні дні.

Тепер польоти будуть здійснюватись до Казані.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.

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