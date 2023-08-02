Зеленський поставив українським послам пʼять головних завдань перед наступним політичним сезоном

Україні вдалося зробити так, щоб минулі політичні сезони в країнах-партнерах були проукраїнськими. За місяць почнеться новий сезон, і Київ за серпень має підготуватися, щоб і він став проукраїнським, заявив президент Володимир Зеленський 2 серпня на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ.

Перед послами України стоїть пʼять головних орієнтирів. Це формула миру, зброя та санкції, інтеграція України з ЄС і НАТО – безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення і трансформація та українці – в Україні та за кордоном.

"Час з вересня по грудень буде дійсно періодом рішень, дуже відповідальних рішень і для України, і для всієї Європи, і – без сумніву – для безпеки всього світу. Ми маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було нашим, синьо-жовтим, українським, національним. І всі наші рішення, і рішення разом з партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій, кожне рішення про Україну та українців має бути для України і для українців. Посилювати нашу державу і суспільство, всю націю українців в Україні та українців у світі. Допомагати захищати свободу та незалежність нашої держави. І, що не менш важливо, зміцнювати позиції України в глобальній конкуренції за людські капітали", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що перший орієнтир – формула миру – поступово набуває підтримки світової більшості.

"Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. Нашій команді в дискусіях з партнерами вдалося напрацювати таку філософію кожного пункту формули миру, яка робить доступну роботу і з нею усім, абсолютно усім державами, і більш активним на міжнародній арені, і більш стриманм. Частина держав та міжнародних організацій вже взяли на себе абсолютно дуже конкретні зобов'язання та співпрацюють з Україною для реалізації нашої формули миру. Але ми очікуємо приєднання до цієї роботи і інших держав та усіх міжнародних організацій, чиї дії заради миру можуть бути і стануть вагомими. І це, зокрема, ваша відповідальність", – звернувся президент до українських дипломатів.

Нагадаємо, що представлена президентом формула миру передбачає, серед іншого, виведення військ Росії і припинення бойових дій та справедливе покарання для РФ. Напередодні річниці масштабного вторгнення Росії 141 держава підтримала проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. За основу цього документа взята формула миру президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20. Докладно – в матеріалі на LB.ua.