Головування у Радбезі ООН перейшло до США

Цього місяця головувати в Радбезі ООН будуть США.

Про це повідомила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона привітала колегу з Великобританії з успішне головування в Раді Безпеки ООН у липні.

“Маємо честь прийняти молоток на серпень місяць”, - написала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, у липні Радбез ООН не дозволив виступити під час засідання колишньому архієпископу УПЦ МП Гедеону (Юрію Харону).

Також у липні під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.