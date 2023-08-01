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Головування у Радбезі ООН перейшло до США

Минулого місяця в Радбезі головувала Великобританія.

Головування у Радбезі ООН перейшло до США
Фото: Лінда Томас-Грінфілд

Цього місяця головувати в Радбезі ООН будуть США.

Про це повідомила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона привітала колегу з Великобританії з успішне головування в Раді Безпеки ООН у липні.

“Маємо честь прийняти молоток на серпень місяць”, - написала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, у липні Радбез ООН не дозволив виступити під час засідання колишньому архієпископу УПЦ МП Гедеону (Юрію Харону).

Також у липні під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.

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