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США обмежили безвізовий вʼїзд для громадян Угорщини

Це повʼязано з безпековими проблемами в виданих у 2011-2020 роках паспортах – Штати підозрюють, що отримувачів документів не достатньо ретельно перевіряли. 

США обмежили безвізовий вʼїзд для громадян Угорщини
Фото: EPA/UPG

США обмежили участь Угорщини в режимі безвізового вʼїзду через проблему з безпекою нових паспортів, виданих з 2011 до 2020 року. Про це пише Politico.

Американська програма безвізового режиму (American Visa Waiver Program) передбачає, що громадяни деяких країн мають право на вʼїзд без візи до США з туристичною або діловою метою на термін до 90 діб. Для перетину кордону їм потрібна електронна система авторизації подорожей (ESTA). 

Але з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів буде скорочено з двох років до одного, і система буде дійсною лише для одноразового використання.

Угорщина – єдина з 40 країн-учасниць American Visa Waiver Program (України серед учасниць немає), яка отримала такі безпрецедентні обмеження у відповідь на безпекові проблеми. 

"Існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без жорстких механізмів підтвердження особи", – повідомив журналістам посол США в Угорщині Девід Прессман.

Після приходу до влади в 2010 році уряду чинного премʼєра Віктора Орбана угорські паспорти роздавали за кордоном, зокрема в Україні, Румунії та Словаччині. Їхніми власниками мали стати етнічні угорці. Але критики кажуть, що суперечливий крок Орбана був спрямований на покращення його виборчих перспектив.

За словами Прессмана, уряд США багато років просив уряд Угорщини вирішити "вразливість безпеки" паспортів, але той відмовився. 

"Це справді нещасливий день. Це не той результат, якого прагнули або прагнуть Сполучені Штати", – додав Прессман. 

Вашингтон вирішив обмежити безвізовий вʼїзд для угорців на тлі достатньо натягнутих відносин із Будапештом, який гальмує вступ до НАТО Швеції та відзначається прокремлівською риторикою. 

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