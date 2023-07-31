Голова МЗС Словаччини порадив угорському МЗС не соромитись називати РФ агресором

Угорщина вважає, що рішення має ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі.

МЗС Угорщини надто соромиться згадувати агресора, хоча саме російська зброя несе руйнування і смерть в Україну.

Про це написав міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський.

"Відверто кажучи, це починає втомлювати і дещо набридати, пане держсекретарю. Якщо росіяни припинять воювати, то не буде війни, а якщо українці припинять боротьбу – то не буде України", – наголосив він.

Перед тим речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував повідомлення держсекретаря угорського МЗС Тамаша Менцера, у якому той заявляє, що завершити російсько-українську війну на полі бою неможливо, отже треба "рішення про мир, а не про зброю".

Мецер також заявив, що рішення має ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі.

Frankly, it’s getting tiring and bit boring Mr. State Secretary. If Russians will stop, there will be no war, if Ukrainians will stop fight there will be no Ukraine. You are extremely shy with naming the aggressor. It’s RussIan weapons who brought destruction and death to Ukraine https://t.co/fGXMb7AQAS — Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) July 31, 2023

Нагадаємо, у лютому цього року голова парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який облаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана.