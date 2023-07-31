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Голова МЗС Словаччини порадив угорському МЗС не соромитись називати РФ агресором

Угорщина вважає, що рішення має ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі.

Голова МЗС Словаччини порадив угорському МЗС не соромитись називати РФ агресором
Фото: EPA/UPG

МЗС Угорщини надто соромиться згадувати агресора, хоча саме російська зброя несе руйнування і смерть в Україну.

Про це написав міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський.

"Відверто кажучи, це починає втомлювати і дещо набридати, пане держсекретарю. Якщо росіяни припинять воювати, то не буде війни, а якщо українці припинять боротьбу – то не буде України", – наголосив він.

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Перед тим речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував повідомлення держсекретаря угорського МЗС Тамаша Менцера, у якому той заявляє, що завершити російсько-українську війну на полі бою неможливо, отже треба "рішення про мир, а не про зброю".

Мецер також заявив, що рішення має ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі.

Нагадаємо, у лютому цього року голова парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який облаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана.

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